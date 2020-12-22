У "Газпромі" заявили, що сухопутна частина "Північного потоку-2" готова до експлуатації

Будівництво сухопутної частини газопроводу" Північний потік - 2 " завершено, вона готова до введення в експлуатацію.

Про це заявила заступниця голови правління "Газпрому", генеральний директор "Газпром експорту" Єлена Бурмістрова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Сухопутна частина вже побудована і повністю готова до введення. І зараз на завершальному етапі знаходяться будівельні роботи також на сухопутній ділянці в РФ", - сказала вона.

11 грудня відновилося будівництво газопроводу в територіальних водах Німеччини.

"Термін закінчення будівництва морської ділянки в першу чергу буде залежати від ряду умов, таких як погодні умови, період проведення робіт і так далі", - додала Бурмістрова.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. До теперішнього часу газопровід побудований на 93%.

Роботи були припинені в грудні 2019 року після того, як швейцарська Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США.