Зеленский обсудил с Макроном возможность получения вакцины для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил возможность получения вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

"Владимир Зеленский поднял вопрос о содействии со стороны Франции в получении Украиной лицензированной вакцины против COVID-19 качественного производства. Лидеры договорились о дальнейшей координации усилий по солидарного распределения сертифицированной вакцины", - говорится в сообщении.

Зеленский также проинформировал президента Франции о ситуации на Донбассе и об актуальных усилиях, которые прилагает украинская сторона для достижения устойчивого мира.

"Эммануэль Макрон заверил, что Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе. При этом французский лидер подчеркнул важность соблюдения сторонами договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в пределах Нормандского формата", - отметили в Офисе президента.

Также сообщается, что Макрон подтвердил намерение осуществить официальный визит в Украину, как только это позволит эпидемическая ситуация.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавируса от Европейского Союза. Третьи страны будут получать вакцину через одну из стран-членов ЕС.