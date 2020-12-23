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У Франції вбиті 3 поліцейських, які намагалися врятувати жінку від розлюченого чоловіка

Середа, 23 грудня 2020, 08:16

Троє поліцейських були застрілені в центральній Франції, а четвертий офіцер поранений, під час спроби врятувати жінку від сімейного насилля.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Трагедія сталася у невеликому ізольованому селі в департаменті Пюї-де-Дом. Співробітники поліції приїхали на виклик щодо домашнього насильства, і їх застрелив 48-річний чоловік.

Повідомляється, що жінка сховалася на даху свого будинку. Незабаром після півночі двоє жандармів, попереджених про акти насильства, були обстріляні, намагаючись підійти до будинку. Один з них помер від отриманих травм, а другого, пораненого в стегно, перевезли до лікарні.

Після цього чоловік підпалив свій будинок і знову стріляв присутніх біля будинку жандармів, внаслідок чого загинули ще двоє офіцерів.

На місце приїхали додаткові сили поліції, а також пожежники, які намагаються загасити полум’я. Поки невідомо, чи вдалося затримати зловмисника. Жінку вдалося евакуювати в безпечне місце.

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