Сайт ЄСПЛ атакували хакери після рішення на користь ув'язненого в Туреччині політика

Сайт Європейського суду з прав людини піддався кібератаці після публікації рішення в справі проти Туреччини.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі суду.

"Після винесення 22 грудня рішення у справі "Селахаттін Демірташ проти Туреччини" (№2) вебсайт Європейського суду з прав людини піддався масштабній кібератаці, в результаті чого він тимчасово став недоступний. Суд глибоко шкодує про цей серйозний інцидент. Компетентні служби зараз докладають усіх зусиль, щоб виправити ситуацію в найкоротші терміни", - йдеться в заяві.

Слід зазначити, що на момент написання новини сайт уже відновив роботу.

Справа "Селахаттін Демірташ проти Туреччини" (№2) стосується арешту і попереднього ув'язнення заявника, який на момент подій був одним зі співголів лівої прокурдської Народно-демократичної партії.

Суд у своєму рішенні встановив кілька порушень Конвенції з прав людини, зокрема, право на свободу вираження поглядів, право на свободу та безпеку і право на вільні вибори.

Суд також встановив, що причини, заявлені владою Туреччини для утримання заявника під вартою до суду, були просто прикриттям прихованої політичної мети: придушення плюралізму і обмеження свободи політичних дебатів, що становить саму суть концепції демократичного суспільства.

Крім того, ЄСПЛ постановив, що Туреччина повинна вжити всіх необхідних заходів для негайного звільнення заявника.