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Сайт ЕСПЧ атаковали хакеры после решения в пользу заключенного в Турции политика 

Среда, 23 декабря 2020, 11:53

Сайт Европейского суда по правам человека подвергся кибератаке после публикации решения по делу против Турции.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе суда.

"После вынесения 22 декабря решения по делу "Селахаттин Демирташ против Турции" (№2) сайт Европейского суда по правам человека подвергся масштабной кибератаке, в результате чего он временно стал недоступен. Суд глубоко сожалеет об этом серьезном инциденте. Компетентные службы сейчас прилагают все усилия, чтобы исправить ситуацию в кратчайшие сроки ", - говорится в заявлении.

Следует отметить, что на момент написания новости сайт уже возобновил работу.

Дело "Селахаттин Демирташ против Турции" (№2) касается ареста и предварительного заключения заявителя, который на момент событий был одним из сопредседателей левой прокурдской Народно-демократической партии.

Суд в своем решении установил несколько нарушений Конвенции по правам человека, в частности, право на свободу слова, право на свободу и безопасность и право на свободные выборы.

Суд также установил, что причины, заявленные властями Турции для содержания заявителя под стражей до суда, были просто прикрытием скрытой политической цели: подавление плюрализма и ограничение свободы политических дебатов, составляет самую суть концепции демократического общества.

Кроме того, ЕСПЧ постановил, что Турция должна принять все необходимые меры для немедленного освобождения заявителя.

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ЕСПЧ Турция
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