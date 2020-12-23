Чоловік, що вбив трьох поліцейських у Франції, виявився професійним стрілком - ЗМІ

Чоловік, який напередодні вбив трьох поліцейських під час їхнього реагування на домашнє насильство, виявився професійним стрілком.

Як повідомляє BFMTV, про це журналістам повідомили джерела у поліції, пише "Європейська правда".

За словами джерела, чоловік займався спортивною стрільбою. У нього вдома була одна одиниця бойової вогнепальної зброї та щонайменш два автоматичних пістолети.

Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 23 грудня у невеликому ізольованому селі в департаменті Пюї-де-Дом. Співробітники поліції приїхали на виклик щодо домашнього насильства, і 48-річний чоловік застрелив їх під час спроби підійти до будинку, а потім підпалив будинок. Жінку вдалося евакуювати у безпечне місце.

На місце подій відправили понад 300 правоохоронців, щоб якнайшвидше знайти та затримати злочинця.

Згодом глава МВС Франції повідомив, що нападника знайшли мертвим. Відтоді жодних нових деталей офіційно не повідомляли.