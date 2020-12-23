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Мужчина, убивший трех полицейских во Франции, оказался профессиональным стрелком - СМИ

Среда, 23 декабря 2020, 13:42

Мужчина, который накануне убил трех полицейских во время их реагирования на домашнее насилие, оказался профессиональным стрелком.

Как сообщает BFMTV, об этом журналистам сообщили источники в полиции, пишет "Европейская правда".

По словам источника, мужчина занимался спортивной стрельбой. У него дома была одна единица боевого огнестрельного оружия и минимум два автоматических пистолета.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 23 декабря в небольшом изолированном селе в департаменте Пюи-де-Дом. Сотрудники полиции приехали на вызов по домашнему насилию, и 48-летний мужчина застрелил их при попытке подойти к дому, а затем поджег дом. Женщину удалось эвакуировать в безопасное место.

На место событий отправили более 300 правоохранителей, чтобы как можно быстрее найти и задержать преступника.

Впоследствии глава МВД Франции сообщил, что нападавшего нашли мертвым. С тех пор никаких новых деталей официально не сообщали.

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