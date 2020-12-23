Нацслужба здоров’я Британії просить уряд продовжити перехідний період для Brexit 

Національна служба здоров’я Британії звернулася до прем’єра Бориса Джонсона з проханням на один місяць подовжити перехідний період після Brexit, оскільки "жорсткий" Brexit створює ризики на тлі епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

У листі керівники Нацслужби зазначають, що зараз, на тлі рекордного зростання кількості заражень, додатковий місяць перехідного періоду убезпечить медиків від усіх негативних наслідків, що можуть настати у разі виходу Британії з ЄС без нової торгової угоди.

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За словами керівництва Нацслужби, у разі жорсткого Brexit їм необхідно буде впроваджувати низку змін і за короткий час, тоді як ці зусилля доречніше спрямувати на боротьбу з епідемією.

"Зараз у госпіталях - близько 19 тисяч пацієнтів з коронавірусом, майже стільки ж, як на піку першої хвилі, і може стати ще гірше - тому що наближається період свят… Оскільки до завершення перехідного періоду лишаються лічені дні, ми просимо вас продовжити перехідний період на місяць та дати Нацслужбі дорогоцінні декілька додаткових тижнів", - зазначають у листі.

Серед іншого, медики побоюються проблем з трафіком у східній Англії через затори на дорогах у графстві Кент, через який пролягає основний маршрут для транзиту товарів до Європи. У разі відновлення прикордонних перевірок там можливі великі черги.

Напередодні Британія зареєструвала новий рекорд заражень з початку епідемії - 36 804 нових випадків.

У недавньому сплеску випадків захворювання в основному звинувачують новий і більш заразний варіант вірусу, відомий як VUI-202012/01.

Вважається, що він виник або в Лондоні, або графстві Кенті у вересні.

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