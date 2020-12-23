Нацслужба здоровья Британии просит правительство продлить переходный период для Brexit

Национальная служба здоровья Великобритании обратилась к премьеру Борису Джонсону с просьбой на один месяц продлить переходный период после Brexit, поскольку "жесткий" Brexit создает риски на фоне эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

В письме руководители Нацслужбы отмечают, что сейчас, на фоне рекордного роста количества заражений, дополнительный месяц переходного периода обезопасит медиков от всех негативных последствий, которые могут наступить в случае выхода Великобритании из ЕС без нового торгового соглашения.

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По словам руководства Нацслужбы, в случае "жесткого" Brexit им необходимо будет внедрять ряд изменений и за короткое время, тогда как эти усилия уместнее направить на борьбу с эпидемией.

"Сейчас в госпиталях - около 19 000 пациентов с коронавирусом, почти столько же, как на пике первой волны, и может стать еще хуже - потому что приближается период праздников... Поскольку до завершения переходного периода остаются считанные дни, мы просим вас продолжить переходный период в месяц и дать Нацслужбе драгоценные несколько дополнительных недель", - отмечают в письме.

Среди прочего, медики опасаются проблем с трафиком в восточной Англии из-за пробок на дорогах в графстве Кент, через которое проходит основной маршрут для транзита товаров в Европу. В случае возобновления пограничных проверок там возможны большие очереди.

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Накануне Великобритания зарегистрировала новый рекорд заражений с начала эпидемии - 36 804 новых случаев.

В недавнем всплеске случаев заболевания в основном обвиняют новый и более заразный вариант вируса, известный как VUI-202012/01.

Считается, что он возник или в Лондоне, или графстве Кенте в сентябре.

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