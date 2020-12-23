Франція нагороджує іммігрантів з "передової коронавірусу" громадянством

Франція віддячила сотням іммігрантів, які працюють на передовій з коронавірусом, можливістю отримати громадянство за прискореною процедурою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міністерство внутрішніх справ країни запропонувало жителям, які беруть участь в боротьбі з COVID-19, подати заявку на прискорену натуралізацію.

Понад 700 людей вже отримали громадянство або перебувають на завершальній стадії його отримання. До їх числа входять працівники сфери охорони здоров'я, прибиральники та працівники магазинів.

Працівники, які піддаються високому ризику зараженню коронавірусу, часто хворіють і помирають від цієї хвороби, включаючи лікарів і медсестер. Франція входить в десятку країн, які найбільше постраждали від епідемії, з понад 2,5 мільйонами підтверджених випадків і майже 62 тисячами смертей.

Про ініціативу прискореного отримання громадянства вперше було оголошено у вересні. 74 людини вже отримали французький паспорт, ще 693 людини перебувають на завершальній стадії. На даний момент подали заявки 2890 осіб.

"Медичні працівники, прибиральниці, працівники по догляду за дітьми, обслуговуючий персонал: всі вони довели свою відданість нації, і тепер настала черга республіки зробити крок назустріч", - повідомив офіс молодшого міністра у справах громадянства.

Зазвичай кандидат на громадянство повинен проживати у Франції протягом п'яти років, мати стабільний дохід і продемонструвати інтеграцію у французьке суспільство. Але уряд заявив, що працівники з "передової коронавірусу" повинні проживати у Франції тільки два роки, щоб мати право на громадянство.