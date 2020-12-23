Франция награждает гражданством иммигрантов с "передовой коронавируса"

Франция отблагодарила сотен иммигрантов, работающих на передовой борьбы с коронавирусом, возможностью получить гражданство по ускоренной процедуре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Министерство внутренних дел страны предложило жителям, которые участвуют в борьбе с COVID-19, подать заявку на ускоренную натурализацию.

Более 700 человек уже получили гражданство или находятся на завершающей стадии его получения. В их число входят работники сферы здравоохранения, уборщики и работники магазинов.

Работники, которые подвергаются высокому риску заражения коронавирусом, часто болеют и умирают от этой болезни, включая врачей и медсестер. Франция входит в десятку стран, наиболее пострадавших от эпидемии, с более 2,5 миллионами подтвержденных случаев и почти 62 тысячами смертей.

Об инициативе ускоренного получения гражданства впервые было объявлено в сентябре. 74 человека уже получили французский паспорт, еще 693 человека находятся на завершающей стадии. На данный момент подали заявки 2890 человек.

"Медицинские работники, уборщицы, работники по уходу за детьми, обслуживающий персонал: все они доказали свою преданность нации, и теперь настала очередь республики сделать шаг навстречу", - сообщил офис младшего министра по делам гражданства.

Обычно кандидат на гражданство должен проживать во Франции в течение пяти лет, иметь стабильный доход и продемонстрировать интеграцию во французское общество. Но правительство заявило, что работники с "передовой коронавируса" должны проживать во Франции только два года, чтобы иметь право на гражданство.