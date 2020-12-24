У водах Данії в січні розпочнуть роботи з будівництва "Північного потоку-2"

У січні наступного року в територіальних водах Данії розпочнуться роботи з укладання труб для російського газопроводу "Північний потік-2".

Цю інформацію підтвердила Данська адміністрація з судноплавства, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Регулятор повідомив, що судно "Fortuna" виконає роботи із укладання труб і йому допоможуть будівельні судна "Baltic Explorer" та "Murman" разом з іншими допоміжними кораблями.

В даний час "Fortuna" прокладає труби на мілководді німецької зони трубопроводу після відновлення робіт цього місяця.

Консорціум, очолюваний російським газовим гігантом "Газпромом", ще не проклав понад 100 км трубопроводу, хоча понад 90% проєкту завершено.

Швейцарсько-голландська компанія Allseas припинила прокладку труб у грудні 2019 року після загрози санкцій з боку Вашингтона, залишивши Росію використовувати власні ресурси для будівництва газопроводу.

Західними партнерами "Газпрому" у проєкті, який, за оцінками, буде коштувати 9,5 млрд євро, є німецькі "Uniper" та Wintershall Dea BASF, англо-голландська нафтова компанія Shell, австрійська OMV та французька енергетична компанія "Engie".

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проєкту в найближчі тижні.