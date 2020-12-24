В Австрії на тлі жорсткого карантину відкриваються лижні курорти - але не всі

У четвер 24 грудня в Австрії почали відкриватися гірськолижні курорти - попри те, що з 26 грудня в країні розпочнеться третій загальнонаціональний карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

В таких умовах для гірськолижних курортів запроваджують низку обмежень.

Катання буде можливе фактично лише для місцевих мешканців та для австрійців, які приїдуть туди на один день без ночівлі - готелі курортів залишаться закритими, а ресторанам буде дозволено продавати страви лише з собою.

На підйомниках необхідно буде використовувати маску. Оператори підйомників обурюються цією вимогою, пояснюючи, що вони не можуть гарантувати дотримання людьми цього правила, але в разі порушень і скарг відповідальність покладається на них.

Попри дозвіл почати роботу, не всі курорти збираються ним скористатися. Один з найбільших курортів країни Зальбах-Гінтерглемм вже заявив, що відкриється тільки після послаблення жорстких вимог про маски.

Курорт Ішгль, який навесні став джерелом поширення перших заражень до низки країн Європи, вирішив відкласти початок сезону до січня.

Місцеві оператори підйомників вказують, що курорт має схили, що поєднуються з територією сусідньої Швейцарії, і з юридичної точки зору лижники, які туди заїхали, після повернення на територію Австрії повинні йти на карантин.

Раніше Австрія та Швейцарія чинили опір закликам деяких країн, насамперед Німеччини, не відкривати курорти на тлі епідемії коронавірусу.

Як вже повідомлялося, з 26 грудня в Австрії почнеться третій національний карантин, але тим, хто візьме участь у запланованій в січні серії програм масового тестування, буде надано більше свободи. Суворі правила будуть поширюватися і на новорічний вечір.