В Австрии на фоне жесткого карантина открываются лыжные курорты - но не все

В четверг 24 декабря в Австрии начали открываться горнолыжные курорты - несмотря на то, что с 26 декабря в стране начнется третий общенациональный карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В таких условиях для горнолыжных курортов вводят ряд ограничений.

Катание будет возможно фактически только для местных жителей и для австрийцев, которые приедут туда на один день без ночевки - отели курортов останутся закрытыми, а ресторанам будет разрешено продавать блюда только с собой.

На подъемниках необходимо будет использовать маску. Операторы подъемников возмущаются этим требованием, объясняя, что они не могут гарантировать соблюдение людьми этого правила, но в случае нарушений и жалоб ответственность возлагается на них.

Несмотря на разрешение начать работу, не все курорты собираются им воспользоваться. Один из крупнейших курортов страны Зальбах-Хинтерглем уже заявил, что откроется только после ослабления жестких требований маски.

Курорт Ишгль, который весной стал источником распространения первых заражений в ряд стран Европы, решил отложить начало сезона до января.

Местные операторы подъемников указывают, что склоны курорта переходят в территорию соседней Швейцарии, и с юридической точки зрения лыжники, которые туда заехали, по возвращении на территорию Австрии должны идти на карантин.

Ранее Австрия и Швейцария сопротивлялись призывам некоторых стран, прежде всего Германии, не открывать курорты на фоне эпидемии коронавируса.

Как уже сообщалось, с 26 декабря в Австрии начнется третий общенациональный карантин, но тем, кто примет участие в запланированной в январе серии программ массового тестирования, будет предоставлено больше свободы. Строгие правила будут распространяться и на новогодний вечер.