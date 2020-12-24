У Єревані опозиція влаштувала протест під будівлею уряду, сталися сутички

У столиці Вірменії Єревані опозиційні сили організували чергову акцію протесту з вимогою відставки прем’єра Нікола Пашиняна - через угоду про завершення війни у Карабаху, яку сприйняли як капітуляцію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

Учасники акції планували заблокувати вхід у будівлю і не пропустити туди членів уряду, але це їм не вдалося і засідання розпочалося вчасно. До парламенту стягнули значні сили правоохоронців.

Члени та прихильники "Руху за порятунок вітчизни", сформованого 16 партіями, скандують "Нікол - зрадник", "Вірменія без Нікола".

"Що далі Нікол Пашинян залишається при владі, тим більш беззахисною стає країна", - заявив у своєму виступі представник Вірменської революційної федерації "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

Учасники протесту збиралися не випускати членів уряду з будівлі після завершення засідання. Портал "Новости Армении" повідомляє, що і цей намір зазнав невдачі.

Правоохоронці відтіснили людей і пропустили машини, серед яких і автомобіль Нікола Пашиняна. Під час спроб розчистити шлях для автомобілів також сталися сутички.

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