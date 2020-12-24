Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Румынии вице-премьером стал лидер венгров, недавно бывший персоной нон грата в Украине

Майя Санду приняла присягу президента Молдовы

Brexit: переговоры Британии и ЕС продолжались всю ночь, сделка возможна в четверг

Трамп ветировал оборонный бюджет с помощью для Украины и санкциями против "Северного потока-2"






В Ереване оппозиция устроила протест под зданием правительства, произошли столкновения

Четверг, 24 декабря 2020, 13:17

В столице Армении Ереване оппозиционные силы организовали очередную акцию протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна – из-за соглашения о завершении войны в Карабахе, которую восприняли как капитуляцию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Участники акции планировали заблокировать вход в здание и не пропустить туда членов правительства, но это им не удалось и заседание началось вовремя. В парламент вызвали значительные силы правоохранителей.

Члены и сторонники "Движения за спасение отечества", сформированного 16 партиями, скандируют "Никол - предатель", "Армения без Никола".

 

"Чем дальше Никол Пашинян находится у власти, тем более беззащитной становится страна", - заявил в своем выступлении представитель Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

"Эхо Кавказа" со ссылкой на российский ТАСС сообщает, что во время столкновений, когда активисты пытались не пропустить к правительственному зданию машины членов правительства, задержали 69 человек.

Протестующие собирались не выпускать членов правительства из здания после завершения заседания. Портал "Новости Армении" сообщает, что и это намерение потерпел неудачу.

 

Правоохранители оттеснили людей и пропустили машины, среди которых и автомобиль Никола Пашиняна. Во время попыток расчистить путь для автомобилей также произошли столкновения.

 

Читайте также: Еще более пророссийская Армения: как власть Пашиняна пережила поражение в Карабахе

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Армения
powered by lun.ua