В Ереване оппозиция устроила протест под зданием правительства, произошли столкновения

В столице Армении Ереване оппозиционные силы организовали очередную акцию протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна – из-за соглашения о завершении войны в Карабахе, которую восприняли как капитуляцию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Участники акции планировали заблокировать вход в здание и не пропустить туда членов правительства, но это им не удалось и заседание началось вовремя. В парламент вызвали значительные силы правоохранителей.

Члены и сторонники "Движения за спасение отечества", сформированного 16 партиями, скандируют "Никол - предатель", "Армения без Никола".

"Чем дальше Никол Пашинян находится у власти, тем более беззащитной становится страна", - заявил в своем выступлении представитель Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

"Эхо Кавказа" со ссылкой на российский ТАСС сообщает, что во время столкновений, когда активисты пытались не пропустить к правительственному зданию машины членов правительства, задержали 69 человек.

Протестующие собирались не выпускать членов правительства из здания после завершения заседания. Портал "Новости Армении" сообщает, что и это намерение потерпел неудачу.

Правоохранители оттеснили людей и пропустили машины, среди которых и автомобиль Никола Пашиняна. Во время попыток расчистить путь для автомобилей также произошли столкновения.

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