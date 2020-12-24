В Австрії вимогу носіння масок у школах визнали незаконною

Конституційний суд Австрії визнав незаконними у середу, 23 грудня, два урядові заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу в школах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Зокрема, мова про обов'язкове носіння маски і поділ класів на дві групи для почергового навчання у школі. Система полягала у тому, що одні учні займалися в класах по понеділках і вівторках, а інші - по середах, четвергах і п'ятницях. В інший час вони повинні були залишатися вдома.

Читайте також Суд визнав незаконним рішення про локальний карантин у Каталонії

Крім того, усі, хто перебувають у шкільних приміщеннях, повинні були носити маску увесь час, окрім уроків.

"У своєму рішенні, опублікованому сьогодні, Конституційний суд визнав зазначені заходи незаконними", - йдеться в заяві суду.

Суд пояснив своє рішення тим, що "міністерство освіти не роз'яснило, чому вважає ці заходи необхідними".

Позов до суду подали батьки двох дітей. Вони заявили, що вжиті заходи порушують принципи рівності перед законом, право на особисте життя і право на освіту.

Міністерство освіти заявило, що взяло до відома рішення суду і вивчить його аргументи.