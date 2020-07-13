Суд визнав незаконним рішення про локальний карантин у Каталонії

Суд у Каталонії не погодив рішення місцевої влади про посилення локального карантину у Льєйді та ще 7 муніципалітетах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais та El Periodico.

Починаючи з 13 липня, ці райони, де проживає близько 160 тисяч людей, повинні бути зачинені на в’їзд та виїзд у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації. Також планувалося заборонити зібрання групами більше 10 людей, у тому числі для весіль, поховань тощо, та рекомендувати мешканцям уникати виходів з дому та обмежити соціальні контакти.

У суді вирішили, що такі заходи є непропорційними та належать до компетенції державної влади.

Міністр охорони здоров’я Каталонії Альба Вергес заявила, що уряд шукатиме юридичні механізми для посилення карантину у регіоні, тому що зараз це є необхідністю.

Увечері в неділю близько 300 людей зібралися на протест проти посилення карантину.