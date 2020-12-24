Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС і Британія після року переговорів узгодили умови торгівлі після Brexit

У Румунії віцепрем’єром призначили угорця, який донедавна був персоною нон грата в Україні

Мая Санду склала присягу президента Молдови

У США від коронавірусу вакцинували вже понад 1 млн осіб






Білорусь анонсувала відповідь на санкції США

Четвер, 24 грудня 2020, 19:39

В МЗС Білорусі заявили, що відповідь на санкції США вже готова і скоро буде введена в дію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

У відомстві зазначили, що білоруська сторона взяла до відома інформацію про чергове рішення США про санкції щодо білоруських фізичних і юридичних осіб.

"Дії американських партнерів йдуть врозріз з раніше проголошеної ними ж політики залучення Білорусі у взаємодію і жодним чином не спрямовані на підтримку незалежності нашої країни" - йдеться у заяві.

В МЗС заявили, що інструмент санкцій контрпродуктивний.

"Разом з тим, відповідні заходи з нашого боку вже підготовлені і будуть введені в дію" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 23 грудня США запровадили додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до фальсифікації виборів у Білорусі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь санкції США
powered by lun.ua