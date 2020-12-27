Національний авіаперевізник Чорногорії припинив діяльність з понад 150 млн євро боргу

У Чорногорії в суботу припинила діяльність державна авіакомпанія Montenegro Airlines, після того як уряд країни відмовився продовжити фінансування національного перевізника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Створена 25 років тому авіакомпанія вибачилася перед своїми пасажирами за раптове припинення всіх рейсів і подякувала їм за "роки довіри, подорожей і дружби".

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Компанія, яка управляла невеликим флотом літаків Embraer 195 і Fokker 100 та здійснювала рейси в багато європейських столиць, за оцінками, накопичила понад 150 мільйонів євро боргу. Він почав стрімко збільшуватися з падінням літнього туристичного сезону через пандемію коронавірусу.

Новий консервативний уряд Чорногорії заявив, що керівництво компанії страждає на "численні недоліки", і що щомісячна заробітна плата понад 350 співробітників востаннє виплачувалась у вересні.

Уряд додав, що в найближчі місяці він планує створити "абсолютно нову" авіакомпанію.

Авіакомпанія, яка перевезла близько 10 мільйонів пасажирів за останні два з половиною десятиліття, заявила, що рішення уряду "закрити нашу компанію матиме негативний вплив на весь авіаційний сектор країни".

У сентиментальному прощанні пілоти останнього рейсу компанії, який прямував у Белград, в п'ятницю отримали дозвіл від авіадиспетчерів пролетіти в формі серця над Чорногорією.