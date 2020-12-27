Национальный авиаперевозчик Черногории прекратил деятельность c более чем 150 млн евро долга

В Черногории в субботу прекратила деятельность государственная авиакомпания Montenegro Airlines, после того как правительство страны отказалось продолжать финансирование национального перевозчика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Созданная 25 лет назад авиакомпания извинилась перед своими пассажирами за внезапное прекращение всех рейсов и поблагодарила их за "годы доверия, путешествий и дружбы".

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Компания, которая управляла небольшим флотом самолетов Embraer 195 и Fokker 100 и осуществляла рейсы во многие европейские столицы, по оценкам, накопила более чем 150 млн евро долга. Он начал стремительно увеличиваться с падением летнего туристического сезона из-за пандемии коронавируса.

Новое консервативное правительство Черногории заявило, что руководство компании страдает "многочисленными недостатками", и ежемесячная заработная плата более чем 350 сотрудников в последний раз выплачивалась в сентябре.

Правительство добавило, что в ближайшие месяцы оно планирует создать "совершенно новую" авиакомпанию.

Авиакомпания, которая перевезла около 10 млн пассажиров за последние два с половиной десятилетия, заявила, что решение правительства "закрыть нашу компанию будет иметь негативное влияние на весь авиационный сектор страны".

В сентиментальном прощании пилоты последнего рейса компании, следовавшего в Белград, в пятницу получили разрешение от авиадиспетчеров пролететь в форме сердца над Черногорией.