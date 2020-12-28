Берлін обіцяє не відступати в суперечці зі США щодо "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Берлін не планує відступати в суперечці зі США з приводу газопроводу "Північний потік-2".

Про це він сказав німецькому агентству dpa, повідомляє "Європейська правда".

"Нам не варто говорити про європейський суверенітет, якщо буде матися на увазі, що в майбутньому ми будемо робити тільки так, як хоче Вашингтон", - зазначив міністр.

Берлін прагне нового початку у відносинах з Вашингтоном після того, як Джо Байден очолить адміністрацію в США. Але, як і раніше, між сторонами будуть виникати розбіжності, сказав Маас.

"Уряд Німеччини не змінить своєї позиції щодо "Північного потоку-2", - сказав Маас.

Він додав, важливо, що США та Німеччина є союзниками щодо центральних стратегічних і геополітичних питань "на одному боці поля".

Очікується, що політика США щодо російського газопроводу не зміниться з інавгурацією Байдена, який відкидає проєкт так само, як і Трамп.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проєкту в найближчі тижні.