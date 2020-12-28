Берлин обещает не отступать в споре с США по "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не планирует отступать в споре с США по поводу газопровода "Северный поток-2".

Об этом он сказал немецкому агентству dpa, сообщает "Европейская правда".

"Нам не стоит говорить о европейском суверенитете, если будет иметься в виду, что в будущем мы будем делать только так, как хочет Вашингтон", - отметил министр.

Берлин стремится к новому началу в отношениях с Вашингтоном после того, как Джо Байден возглавит администрацию в США. Но, как и раньше, между сторонами будут возникать разногласия, сказал Маас.

"Правительство Германии не изменит своей позиции по "Северному потоку-2", - сказал Маас.

Он добавил, что важно, что США и Германия являются союзниками относительно центральных стратегических и геополитических вопросов "на одной стороне поля".

Ожидается, что политика США в отношении российского газопровода не изменится с инаугурацией Байдена, который отвергает проект так же, как и Трамп.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода "Северный поток-2" и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.