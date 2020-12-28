Фінляндія підтвердила перший випадок нового штаму коронавірусу

Перший носій нового штаму коронавірусу, що отримав розповсюдження у Великій Британії, виявлений в Фінляндії, в регіоні Кюменлааксо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Підтвердження було отримано на Різдво. Заражений прибув в країну із Західної Європи.

Регіональна влада вже почала відстеження ланцюжків зараження, щоб зупинити поширення нового типу вірусу.

Вважається, що нова мутація на 70 відсотків заразніша, і через це багато країн призупинили авіасполучення з Британією.

Фінське відомство охорони здоров'я і соціального благополуччя THL закликає всіх, хто приїхав до Фінляндії 7 грудня або пізніше, пройти тест на коронавірус. Це стосується навіть тих, хто вже здавав тест після повернення в країну.

Нагадаємо, 26 грудня про перші випадки зараження мутованим коронавірусом повідомили у Франції та Іспанії, а також у Швеції