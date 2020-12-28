Финляндия подтвердила первый случай нового штамма коронавируса

Первый носитель нового штамма коронавируса, получившего распространение в Великобритании, обнаружен в Финляндии, в регионе Кюменлааксо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Подтверждение было получено в Рождество. Зараженный прибыл в страну из Западной Европы.

Региональные власти уже начали отслеживание цепочек заражения, чтобы остановить распространение нового типа вируса.

Предполагается, что новая мутация на 70 процентов заразнее, и из-за этого многие страны приостановили авиасообщение с Великобританией.

Финское ведомство здравоохранения и социального благополучия THL призывает всех, кто приехал в Финляндию 7 декабря или позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается даже тех, кто уже сдавал тест после возвращения в страну.

Напомним, 26 декабря о первых случаях заражения мутировавшим коронавирусом сообщили во Франции и Испании, а также в Швеции.