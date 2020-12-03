Австрія послаблює локдаун, але ресторани й готелі будуть закриті до 7 січня

Австрія з понеділка почне ослаблювати обмеження, запроваджені у зв’язку зі збільшенням числа випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство APA.

Школи та дитячі садки відновлюють регулярну роботу, так само знову дозволяється відкритися роздрібним торговцям і перукарням.

Водночас заклади громадського харчування, готелі та культурні заходи - за винятком відвідин музеїв - будуть закриті до 7 січня.

Нічні обмеження на вихід з дому також діятимуть до 6 січня.

"Жорсткий локдаун мав свій вплив", - заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

За його словами, число інфекцій все ще знаходиться на такому високому рівні, що можливі тільки "м'які кроки до відкриття".

"Пандемія ще не закінчилася", - заявив канцлер. Він також очікує, що кількість інфекцій знову зросте напередодні Різдва та Нового року.

"У перспективі ми повернемося до нормального життя влітку, але до цього часу ще шість місяців", - попередив Курц.

"Перші кроки можливі тільки з обмеженнями і тестами. Майбутнє Різдво буде відрізнятися від того, до якого ми звикли, але воно повинно бути гідним", - сказав Курц.

Глава уряду також звернувся до населення із закликом звести соціальні контакти до мінімуму.