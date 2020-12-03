Австрия ослабляет локдаун, но рестораны и отели будут закрыты до 7 января

Австрия с понедельника начнет ослаблять ограничения, введенные в связи с увеличением числа случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство APA.

Школы и детские сады возобновляют регулярную работу, так же вновь разрешается открыться розничным торговцам и парикмахерским.

В то же время заведения общественного питания, гостиницы и культурные мероприятия - за исключением посещения музеев - будут закрыты до 7 января.

Ночные ограничения на выход из дома также будут действовать до 6 января.

"Жесткий локдаун имел свое влияние", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, число инфекций все еще находится на таком высоком уровне, что возможны только "мягкие шаги к открытию".

"Пандемия еще не закончилась", - заявил канцлер. Он также ожидает, что количество инфекций снова возрастет в канун Рождества и Нового года.

"В перспективе мы вернемся к нормальной жизни летом, но к этому времени еще шесть месяцев", - предупредил Курц.

"Первые шаги возможны только с ограничениями и тестами. Будущее Рождество будет отличаться от того, к которому мы привыкли,но оно должно быть достойным", - сказал Курц.

Глава правительства также обратился к населению с призывом свести социальные контакты к минимуму.