У Греції заявили, що нічне життя не відновиться до часу, як стане доступною вакцина

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що бари і клуби відкриються тільки тоді, коли будуть доступні вакцини від Covid-19, в той час як ресторани і роздрібні магазини будуть відкриватися поступово і з багатьма обмеженнями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Ми не можемо допустити, щоб люди натовпилися в барах, поки у нас немає вакцин. Кожний локдаун має наслідки для економіки, але нашим пріоритетом було порятунок життів" – заявив він.

Стабільно висока кількість інфекцій та важких випадків означає, що Греція рухається до нового продовження локдауну принаймні ще на тиждень, до 14 грудня, причому відповідні оголошення очікуються в четвер або п'ятницю.

Отже, урядова дорожня карта з ослаблення обмежень, яка буде представлена прем'єр-міністром, відкладається до часу, коли з'являться чіткі докази того, що друга хвиля знаходиться під контролем.

Раніше Грецький уряд вже продовжував локдаун до 2 грудня.