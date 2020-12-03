В Греции заявили, что ночная жизнь не восстановится до времени, как станет доступной вакцина

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что бары и клубы откроются только тогда, когда будут доступны вакцины от Covid-19, в то время как рестораны и розничные магазины будут открываться постепенно и со многими ограничениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Мы не можем допустить, чтобы люди толпились в барах, пока у нас нет вакцин. Каждый локдаун имеет последствия для экономики, но нашим приоритетом было спасение жизней" – заявил он.

Стабильно высокое количество инфекций и тяжелых случаев означает, что Греция движется к новому продлению локдауна по крайней мере еще на неделю, до 14 декабря, причем соответствующие объявления ожидаются в четверг или пятницу.

Итак, правительственная дорожная карта по ослаблению ограничений, которая будет представлена премьер-министром, откладывается до времени, когда появятся четкие доказательства того, что вторая волна находится под контролем.

Ранее греческое правительство уже продлевало локдаун до 2 декабря.