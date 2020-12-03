Экс-главу полиции Словакии задержали по подозрению в коррупции

Бывшего руководителя полиции Словакии Милана Лучанского задержали по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.sk.

В среду в рамках того же дела были задержаны заместитель директора Словацкой разведки и контрразведки (SIS) Борис Бена, а также еще трое бывших высокопоставленных сотрудников SIS и полиции.

Лучанский избежал задержания в среду, поскольку находился в Хорватии. В четверг он вернулся в Братиславу, сам пришел в отделение полиции, где был арестован.

Ожидается, что Лучанскому предъявят обвинение в двух случаях получения взятки. По данным словацкого телевидения, эксглава полиции брал взятки, чтобы прикрыть деловую деятельность бывшего члена SIS Франтишека Бема.

Лучанский занимал должность главы полиции с июня 2018 года по август 2020 года. Ранее был арестован его предшественник на этом посту Тибор Гашпар.

Расследование о связях деятелей теневого бизнеса с крупными политиками и сотрудниками спецслужб и полиции начались в Словакии после резонансного убийства в феврале 2018 года журналиста издания Aktuality Яна Куцяка, который писал материалы на эту тему.