Рада ухвалила важливий для асоціації з ЄС закон про внутрішній водний транспорт

Європейський союз привітав ухвалення Верховною радою законопроєкту "Про внутрішній водний транспорт", який регулює правовідносини в цій галузі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні.

"ЄС вітає ухвалення закону про внутрішній водний транспорт, що є важливою подією у впровадженні Угоди про асоціацію/Поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі. Закон спрямований на забезпечення стабільної правової бази прокладання шляху для залучення інвестицій. Сталий транспорт є ключовою складовою Зеленого курсу ЄС", - йдеться у повідомленні в Twitter.

🇪🇺EU welcomes today’s adoption of the Law on Inland Waterways Transport, a milestone in AA/DCFTA implementation.The Law should provide a stable legal framework & pave the way to attract more investments. Sustainable transport is a🔑part of the EU Green Deal #MovingForwardTogether pic.twitter.com/Tb4Vz6986s