Рада ухвалила важливий для асоціації з ЄС закон про внутрішній водний транспорт

Європейський союз привітав ухвалення Верховною радою законопроєкту "Про внутрішній водний транспорт", який регулює правовідносини в цій галузі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні.

"ЄС вітає ухвалення закону про внутрішній водний транспорт, що є важливою подією у впровадженні Угоди про асоціацію/Поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі. Закон спрямований на забезпечення стабільної правової бази прокладання шляху для залучення інвестицій. Сталий транспорт є ключовою складовою Зеленого курсу ЄС", - йдеться у повідомленні в Twitter.

🇪🇺EU welcomes today’s adoption of the Law on Inland Waterways Transport, a milestone in AA/DCFTA implementation.The Law should provide a stable legal framework & pave the way to attract more investments. Sustainable transport is a🔑part of the EU Green Deal #MovingForwardTogether pic.twitter.com/Tb4Vz6986s — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) December 3, 2020

Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт на засіданні у четвер, за документ проголосували 276 депутатів, повідомляє УНІАН.

Згідно з пояснювальною запискою, метою ухвалення законопроєкту є встановлення економічних й організаційних основ діяльності внутрішнього водного транспорту.

"Ухвалення проєкту забезпечить уніфікацію термінології у сфері водного транспорту і усунення колізій у відповідній сфері законодавства", - йдеться в документі.

Також законопроєкт передбачає створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів у складі спеціального фонду державного бюджету України для забезпечення судноплавства.

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Відзначається, що кошти фонду направлятимуться на фінансове забезпечення обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані; будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту; здійснення заходів із забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах; навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної системи; заходів з розвитку інфраструктури внутрішнього водного транспорту відповідно до державних програм; утримання, реконструкцію, ремонт, технічного переозброєння й охорону судноплавних гідротехнічних споруд (судноплавних шлюзів), а також витрати на використання цих споруд для пропуску суден.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій раніше заявляв, що ухвалення закону "Про внутрішній водний транспорт" дасть змогу збільшити обсяг вантажоперевезень упродовж 3-5 років до 30 млн тонн на рік з економічним ефектом для держави до 13-16 млрд грн на рік.

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