Рада приняла важный для ассоциации с ЕС закон о внутреннем водном транспорте

Европейский союз приветствовал принятие Верховной Радой законопроекта "О внутреннем водном транспорте", который регулирует правоотношения в этой области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине.

"ЕС приветствует принятие закона о внутреннем водном транспорте, что является важным событием во внедрении Соглашения об ассоциации/Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Закон направлен на обеспечение стабильной правовой базы прокладывания пути для привлечения инвестиций. Устойчивый транспорт является ключевой составляющей Зеленого курса ЕС", - говорится в сообщении в Twitter.

🇪🇺EU welcomes today’s adoption of the Law on Inland Waterways Transport, a milestone in AA/DCFTA implementation.The Law should provide a stable legal framework & pave the way to attract more investments. Sustainable transport is a🔑part of the EU Green Deal #MovingForwardTogether pic.twitter.com/Tb4Vz6986s