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Парламент Угорщини проголосував за скорочення зарплат депутатів на 40%

Новини — Понеділок, 8 червня 2026, 18:23 — Іванна Костіна

Парламент Угорщини одноголосно проголосував за законопроєкт керівної партії "Тиса", який передбачає істотне скорочення зарплат депутатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.

Парламент підтримав законопроєкт 189 голосами "за" і без жодного "утримався" чи "проти", він передбачає скорочення зарплат депутатів та державної підтримки політичних партій.

Партія "Тиса" подала свій законопроєкт з цього питання 28 травня. Цьому передувала обіцянка прем'єра Петера Мадяра, який казав, що марнотратство попередників буде усунуто, а державна підтримка депутатів та фракцій буде суттєво скорочена шляхом внесення поправок до Закону про парламент.

Згідно з чинними нормами, заробітна плата депутатів становить трикратний розмір середньої заробітної плати, визначеної Центральним статистичним управлінням за попередній рік, починаючи з 1 березня кожного року. Після внесення поправок до закону замість коефіцієнта 3 буде застосовуватися коефіцієнт 1,8. На практиці це означає, що щомісячна винагорода депутатів парламенту, яка зараз становить 2 182 488 форинтів брутто, після внесення поправок становитиме 1 309 493 форинтів брутто (приблизно 3700 євро).

Днями Петер Мадяр анонсував внесення до парламенту законопроєкту про "докорінну трансформацію" державних ЗМІ, які в епоху Віктора Орбана були перетворені на інформаційний рупор влади. 

А Управління з питань доброчесності Угорщини вважає, що діяльність посадовців уряду колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана слід розслідувати через "зникнення мільярдів євро" коштів Європейського Союзу.

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