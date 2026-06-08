Парламент Угорщини проголосував за скорочення зарплат депутатів на 40%

Парламент Угорщини одноголосно проголосував за законопроєкт керівної партії "Тиса", який передбачає істотне скорочення зарплат депутатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.

Парламент підтримав законопроєкт 189 голосами "за" і без жодного "утримався" чи "проти", він передбачає скорочення зарплат депутатів та державної підтримки політичних партій.

Партія "Тиса" подала свій законопроєкт з цього питання 28 травня. Цьому передувала обіцянка прем'єра Петера Мадяра, який казав, що марнотратство попередників буде усунуто, а державна підтримка депутатів та фракцій буде суттєво скорочена шляхом внесення поправок до Закону про парламент.

Згідно з чинними нормами, заробітна плата депутатів становить трикратний розмір середньої заробітної плати, визначеної Центральним статистичним управлінням за попередній рік, починаючи з 1 березня кожного року. Після внесення поправок до закону замість коефіцієнта 3 буде застосовуватися коефіцієнт 1,8. На практиці це означає, що щомісячна винагорода депутатів парламенту, яка зараз становить 2 182 488 форинтів брутто, після внесення поправок становитиме 1 309 493 форинтів брутто (приблизно 3700 євро).

Днями Петер Мадяр анонсував внесення до парламенту законопроєкту про "докорінну трансформацію" державних ЗМІ, які в епоху Віктора Орбана були перетворені на інформаційний рупор влади.

А Управління з питань доброчесності Угорщини вважає, що діяльність посадовців уряду колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана слід розслідувати через "зникнення мільярдів євро" коштів Європейського Союзу.