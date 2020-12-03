ЄСПЛ відхилив скаргу на урядові заходи проти коронавірусу у Франції

Європейський суд з прав людини відхилив скаргу французького громадянина, який стверджував, що заходи по боротьбі з COVID 19, прийняті французьким урядом, були недостатніми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У своєму рішенні в четвер Страсбурзький суд заявив, що заява Рено Ле Майю неприйнятна, оскільки він не зміг довести, що на нього безпосередньо вплинули заходи, на які він скаржився.

Ле Майю, який живе у Марселі, приєднався до невдалого судового позову у Франції, що вимагав від французького уряду наказу на надання медичним працівникам масок FFP2 і FFP3, хірургічних масок для пацієнтів і засобів масового тестування на коронавірус для всіх.

Суд заявив, що заявники "не можуть скаржитися на положення внутрішнього законодавства, внутрішню практику або публічні акти тільки тому, що вони, як видається, суперечать Європейській конвенції з прав людини".

Десятки судових позовів були подані з приводу боротьби Франції з пандемією.

Уряд визнав деякі помилки, але стверджує, що брак масок був світовою проблемою на початку цього року, і що він приймав політичні рішення, засновані на обмежених наукових знаннях про вірус в той час.