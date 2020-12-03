ЕСПЧ отклонил жалобу на правительственные меры против коронавируса во Франции

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу французского гражданина, который утверждал, что меры по борьбе с COVID 19, принятые французским правительством, были недостаточными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В своем решении в четверг Страсбургский суд заявил, что заявление Рено Ле Майю неприемлема, поскольку он не смог доказать, что на него напрямую повлияли меры, на которые он жаловался.

Ле Майю, который живет в Марселе, присоединился к неудачной судебного иска во Франции, что требовал от французского правительства и приказа на предоставление медицинским работникам масок FFP2 и FFP3, хирургических масок для пациентов и средств массового тестирования на коронавирус для всех.

Суд заявил, что заявители "не могут жаловаться на положения внутреннего законодательства, внутреннюю практику или публичные акты только потому, что они, как представляется, противоречат Европейской конвенции по правам человека".

Десятки судебных исков были поданы по поводу борьбы Франции с пандемией.

Правительство признал некоторые ошибки, но утверждает, что нехватка масок был мировой проблемой в начале этого года, и что он принимал политические решения, основанные на ограниченных научных знаниях о вирусе в то время.