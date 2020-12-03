Єврокомісія та Греція анонсували створення нового центру прийому мігрантів на Лесбосі

Єврокомісія та Греція спільно з профільними агентствами ЄС погодили детальний план створення нового центру прийому мігрантів на острові Лесбос.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Центр має бути повністю готовим до роботи на початку вересня 2021 року. Мета проєкту - вирішити ситуацію, що склалася на острові після пожежі у найбільшому таборі мігрантів на Лесбосі поблизу міста Морія, після якої понад 12 тисяч людей залишилися без даху над головою. Проти того, щоб залишатися у таборі, були і самі мігранти, і місцеві мешканці.

"Це стале рішення проблеми на Лесбосі і гарантія того, що така ситуація, як у Морії, більше не повториться… і це початок практичного втілення основних принципів нового Пакту про міграцію і притулок", - зазначила єврокомісар з внутрішніх справ Івла Йоганссон.

"Так ми створимо гідні умови для мігрантів та біженців, що прибувають до Європи, та підтримаємо місцеві громади грецьких островів. Це забезпечить швидші та чесні процедури, щоб центри були саме тим, чим мають бути - місцем тимчасової зупинки перед або інтеграцією, або поверненням додому", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У центрі буде зона для проживання, зона для щойно прибулих людей, медичний відділ, простір зі спортивними та ігровими майданчиками та кімнати для навчання, спільні кухні для приготування їжі та магазини з базовими товарами. Також створять окремі кімнати для людей з інвалідністю.

У минулому місяці ЄС вже надав Греції 121 млн євро для створення трьох менших центрів прийому мігрантів на островах Самос, Кос та Лерос. Центри мають бути споруджені також до вересня 2021 року.