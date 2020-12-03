Еврокомиссия и Греция создадут новый центр приема мигрантов на Лесбосе

Еврокомиссия и Греция совместно с профильными агентствами ЕС согласовали детальный план создания нового центра приема мигрантов на острове Лесбос.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, в распоряжении "Европейской правды".

Центр должен быть полностью готовым к работе в начале сентября 2021 года. Цель проекта - решить ситуацию, сложившуюся на острове после пожара в крупнейшем лагере мигрантов на Лесбосе вблизи города Мория, после которой более 12 000 человек остались без крова. Против того, чтобы оставаться в лагере, были и сами мигранты, и местные жители.

"Это будет стабильным решением проблемы на Лесбосе и гарантией того, что такая ситуация, как в Мории, больше не повторится ... и это начало практического воплощения основных принципов нового Пакта о миграции и убежище", - отметила еврокомиссар по внутренним делам Ивла Йоханссон.

"Так мы создадим достойные условия для мигрантов и беженцев, прибывающих в Европу, и поддержим местные общины греческих островов. Это обеспечит быстрые и честные процедуры, чтобы центры были именно тем, чем должны быть - местом временной остановки перед или интеграцией, или возвращением домой", - отметила президентй Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В центре будет зона для проживания, зона для только прибывших людей, медицинский отдел, пространство со спортивными и игровыми площадками и комнаты для обучения, общие кухни для приготовления пищи и магазины с базовыми товарами. Также создадут отдельные комнаты для людей с инвалидностью.

В прошлом месяце ЕС уже предоставил Греции 121 млн евро для создания трех меньших центров приема мигрантов на островах Самос, Кос и Лерос. Центры должны быть построены также до сентября 2021 года.