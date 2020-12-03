В уряді просять Польщу поквапитися з відновленням меморіалу на горі Монастир

Український інститут національної пам’яті попросив Польщу у найкоротші терміни відновити пам'ятник на могилі вояків УПА, похованих на горі Монастир.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві УІНП за результатами переговорів з Інститутом національної пам’яті Польщі, які відбулися 3 грудня.

В українському Інституті нацпам’яті підкреслили, що очікують на відновлення пам'ятника на могилі вояків УПА, похованих на горі Монастир, у його первинному вигляді.

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Від цього, згідно із заявою, залежатиме остаточне рішення щодо проведення пошукових та ексгумаційних робіт польською стороною на території України.

"Сподіваємося, що пам'ятник на горі Монастир буде відновлений в найкоротші терміни, що дозволить Інституту національної пам’яті Польщі отримати затребувані дозволи на пошукові та ексгумаційні роботи, що передбачає дві окремі процедури", - йдеться у заяві.

У відомстві підкреслили, що поставити остаточну крапку може також включення пам'ятника на горі Монастир до реєстру військових поховань Польщі.

Українська сторона також повторно нагадала про прихильність до ідеї легалізації проблемних пам’ятників "всі на всі".

У жовтні президент Зеленський у розмові з польським колегою Анджеєм Дудою висловив сподівання, що польська сторона завершить роботу над відновленням могили вояків УПА на горі Монастир на території Польщі.

У 2015 році невідомі розтрощили гранітну плиту з переліком 62-х загиблих вояків, а хрест на пам’ятнику помалювали в біло-червоний колір. 20 січня 2020 року вандали знову понівечили пам’ятну дошку.

Знищену надмогильну плиту нещодавно відновили, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.