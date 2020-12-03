В правительстве просят Польшу поторопиться с восстановлением мемориала на горе Монастырь

Украинский институт национальной памяти попросил Польшу в кратчайшие сроки восстановить памятник на могиле воинов УПА, похороненных на горе Монастырь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении УИНП по результатам переговоров с Институтом национальной памяти Польши, состоявшихся 3 декабря.

В украинском Институте нацпамяти подчеркнули, что ожидают восстановления памятника на могиле воинов УПА, похороненных на горе Монастырь, в его первоначальном виде.

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От этого, согласно заявлению, будет зависеть окончательное решение о проведении поисковых и эксгумационных работ польской стороной на территории Украины.

"Надеемся, что памятник на горе Монастырь будет восстановлен в кратчайшие сроки, что позволит Институту национальной памяти Польши получить востребованные разрешения на поисковые и эксгумационные работы, что предусматривает две отдельные процедуры", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что поставить окончательную точку может также включение памятника на горе Монастырь в реестр воинских захоронений Польши.

Украинская сторона также повторно напомнила о приверженности к идее легализации проблемных памятников "все на все".

В октябре президент Зеленский в разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой выразил надежду, что польская сторона завершит работу над восстановлением могилы воинов УПА на горе Монастырь на территории Польши.

В 2015 году неизвестные разбили гранитную плиту с перечнем 62-х погибших воинов, а крест на памятнике покрасили в бело-красный цвет. 20 января 2020 года вандалы снова изуродовали памятную доску.

Уничтоженную надгробную плиту недавно восстановили, но без списка имен воинов УПА, погибших в боях с советским НКВД.