Швейцария поможет Украине запустить производство аппаратов ИВЛ в Хмельницком

Украина и Швейцария подписали соглашение о совместном проекте, который запустит в Хмельницком производство аппаратов искусственной вентиляции легких, разработанных в Швейцарии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба вицепремьерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Меморандум между правительствами Украны и Швейцарии 3 декабря подписали Ольга Стефанишина и посол Швейцарии в Украине и Молдове Клод Вильд.

Проект под названием "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19" предусматривает привлечение гранта в размере до 1,5 млн швейцарских франков (более 1,6 млн долларов США) для строительства линии для производства аппаратов искусственной вентиляции легких в Хмельницком.

Аппараты разработаны Швейцарским федеральным технологическим институтом в Цюрихе.

Производство развернется на базе госпредприятия "Новатор", которое входит в состав ГК "Укроборонпром" и является сертифицированным производителем медицинского оборудования в Украине.

"Открытие в Хмельницком производственной линии по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких позволит обеспечить государственные медицинские учреждения доступным оборудованием и гарантировать помощь тяжелобольным пациентам с коронавирусом. Важно также и то, что это решение поддержит экономику Украины. Именно такой формат локализации производства позволяет создать новые рабочие места, обеспечить обмен опытом и технологиями и одновременно укрепить наше сотрудничество с международными партнерами. Символично, что центром для европейских инвестиций станет город, где мы планируем открыть следующий Офис по евроинтеграции", - отметила Ольга Стефанишина.

Напомним, в начале недели Германия подарила Украине 20 аппаратов ИВЛ и средства защиты от коронавируса для госпиталя Минобороны в Киеве.