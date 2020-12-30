Євросоюз навряд чи схвалить вакцину AstraZeneca найближчим часом
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) навряд чи у січні рекомендує до використання у Євросоюзі вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом.
Про це заявив у вівторок офіційний представник EMA, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Brussels Times.
За словами заступника виконавчого директора агентства Ноеля Ватіона, EMA не володіє достатньою інформацією про вакцину.
"На даний момент AstraZeneca надала в Європейське агентство з лікарських засобів дані тільки про свої клінічні випробування", - сказав Ватіон, додавши, що цих даних недостатньо для надання обумовленого дозволу на реалізацію продукту.
"Нам потрібні додаткові дані про якість їхньої вакцини", - підкреслив Ватіон.
Крім того, AstraZeneca ще не подала офіційну заявку, що є ще однією необхідною умовою для рекомендації вакцини.
Британія схвалила для використання вакцину AstraZeneca 30 грудня. Це вже друга вакцина, затверджена у країні після того, як у грудні було схвалено препарат Pfizer/BioNTech.
Понад 600 тисяч людей у Британії були щеплені з 8 грудня, коли країна першою на Заході почала програму вакцинації населення.
Очікується, що застосування вакцини AstraZeneca призведе до значного збільшення темпів вакцинації, оскільки вона дешева і легка у масовому виробництві.
Станом на кінець грудня у ЄС лише одна вакцина від Pfizer/BioNTech була рекомендована Європейським агентством з лікарських засобів.