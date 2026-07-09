У Британії хочуть посилити контроль над призначенням дипломатів через справу Мендельсона

Британські законодавці вимагають надати їм право вето на призначення дипломатів після скандальної справи експосла Британії у США Пітера Мендельсона.

Про це йдеться у звіті Спеціального комітету з питань закордонних справ, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Члени парламенту, які входять до Спеціального комітету з питань закордонних справ, заявили, що комітет повинен мати можливість блокувати політичні призначення на посади голів дипломатичних місій, до яких належать британські посли, верховні комісари та постійні представники в міжнародних організаціях.

Це сталося після того, як прем’єр-міністр Кір Стармер зазнав жорсткої критики за призначення Мендельсона на найвищу дипломатичну посаду Великої Британії у США, хоча було відомо, що цей кар’єрний політик мав зв’язки з засудженим за сексуальні злочини американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

У своєму звіті щодо скандалу з Мендельсоном, опублікованому в четвер, 9 липня, Спеціальний комітет з питань закордонних справ зазначив, що "важко зрозуміти, як Пітер Мендельсон був призначений, якщо він вважався загрозою для національної безпеки", і що залишаються "нерозв'язані питання" щодо того, як взагалі було дозволено здійснити це призначення.

Комітет також встановив недотримання правил, які зобов’язують посадовців вести точні офіційні записи та зберігати важливу кореспонденцію.

Він рекомендував, щоб жодні призначення не оголошувалися й не здійснювалися без попереднього отримання допуску до секретної інформації, а також – щоб Кабінет міністрів встановив чіткий порядок політичних призначень, а також щоб щодо призначення послів проводилися консультації з міністром закордонних справ та головою дипломатичної служби.

Нещодавно оприлюднені документи свідчать про обіцянку Мендельсона тодішньому главі МЗС Девіду Леммі, що той не пошкодує про його призначення. Також у нових документах знайшли критику Мендельсона на адресу прем’єр-міністра Кіра Стармера.

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