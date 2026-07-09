Глави МЗС країн ЄС обговорять із Сибігою перебіг війни РФ проти України

Міністри закордонних справ країн ЄС 13 липня зберуться на засідання, однією з тем якого стане перебіг війни РФ проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Ради ЄС.

Засідання Ради з питань закордонних справ відбудеться в Брюсселі під головуванням Верховної представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас.

Міністри закордонних справ ЄС обговорять загарбницьку війну Росії проти України після неформального обміну думками за участю Андрія Сибіги.

Ще однією темою засідання стане ситуація на Близькому Сході у світлі останніх подій в Ірані, зокрема меморандуму про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном, спрямованого на припинення воєнних дій.

Крім того, міністри обміняються думками щодо Гази та Західного берега, зокрема щодо варіантів подальших заходів у сфері торгівлі, а також щодо критичної ситуації в Лівані.

Нагадаємо, Сибіга 8 липня взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО в Анкарі, в ході якого поінформував партнерів про наслідки останніх російських атак, а також про успіхи України на полі бою, в оборонній промисловості та далекобійних ударах по РФ.

В ході саміту в Анкарі Сибіга також говорив, що ті пропозиції, які мають Україна і союзники, є шансом для правителя РФ Владіміра Путіна уникнути колапсу.