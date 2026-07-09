В Естонії цьогоріч охочих бути призовниками виявилось удвічі більше, ніж набір

Цього року в Естонії зацікавленість у строковій службі висловили удвічі більше молодих людей, аніж армія запланувала прийняти.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

В Агентстві оборонних ресурсів, у сфері відповідальності якого призов до війська, розповіли, що з 13 липня строкову службу в естонському війську почнуть проходити понад 700 молодих людей, усі – добровольці, серед них 32 – жінки.

Це відповідає максимальній плановій кількості строковиків, яких хотіли набрати у 2026 році. Цифра утричі менша, ніж зазвичай, у зв’язку з необхідністю задіяти решту навчальних ресурсів для вдосконалення й оновлення знань чинних військовослужбовців. У тому числі йдеться про підготовку нових інструкторів, які потім навчатимуть новобранців.

У 2026 році вперше усі прийняті строковики виявилися добровольцями. Більш того, добровольців виявилось набагато більше – ще близько 1500 молодим людям відмовили через обмежений набір та запропонують варіанти на майбутнє.

"Через велику зацікавленість нам довелось проводити відбір. Перевагу надали молодим людям, які бачать своє майбутнє у війську", – зазначила очільниця Агентства оборонних ресурсів Ану Раннавескі.

Призовників розподілять між різними родами військ. Частина, зокрема, навчатимуться на операторів німецької системи ППО IRIS-T SLM.

Раніше парламент Естонії ухвалив закон, згідно з яким від початку 2027 року всі призовники, які вступають на строкову службу, повинні володіти естонською мовою щонайменше на рівні B1.

У Німеччині перше анкетування молоді у межах реформи строкової служби засвідчило, що понад 20% юних німців потенційно зацікавлені служити.