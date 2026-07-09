У Франції знову зупинили реактор АЕС через спеку

На південному сході Франції через вкрай спекотну погоду знову зупинили один з реакторів атомної електростанції біля Тулузи.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Оператор EDF оголосив, що у зв’язку з дуже високою температурою води у річці Гаронна – 28°C – реактор №2 розташованої неподалік Тулузи АЕС зупиняють. За нормативами, вода у водоймах, що використовуються для охолодження реакторів, після скидів води не має бути теплішою за 28°C.

Ще один реактор зупинений з травня для планового обслуговування.

Попередній раз до аналогічного кроку вдавалися 23 червня, що стало найспекотнішим днем в історії спостережень у Франції.

Тим часом оператор енергомережі Enedis попередив, що спека може шкодити також електрокабелям, що прокладалися раніше 1981 року. кабелям старих зразків, давнішим за 1981 рік. На період до 2040 року оператор запланував мільярдні інвестиції для збільшення стійкості мережі – у тому числі її адаптації до кліматичних змін.

Під час попередньої хвилі екстремальних температур в кінці червня тисячі домівок лишились без світла через аварії у мережі, пов'язані зі спекою.