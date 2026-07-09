Ердоган назвав саміт НАТО в Анкарі історичним успіхом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що саміт НАТО в Анкарі завершився успішно, а також назвав цей захід історичною зустріччю, яка допоможе визначити майбутнє Альянсу в умовах викликів для євроатлантичної безпеки.

Заяву турецького президента наводить Hürriyet Daily News, повідомляє "Європейська правда".

Ердоган зазначив, що саміт в Анкарі заклав основу для зміцнення НАТО, в рамках якого європейські союзники візьмуть на себе більшу відповідальність, а військовий потенціал альянсу буде зміцнено за рахунок справедливого розподілу тягаря.

"У той час, коли євроатлантична безпека зазнає випробувань, цей історичний саміт, який ми приймали у себе, пройшов таким чином, що визначить наше спільне майбутнє", – додав він.

Ердоган подякував президенту США Дональду Трампу за участь у саміті та зазначив, що Трамп підкреслив важливість того, що Туреччина виступила приймаючою стороною. Він також зазначив, що всі союзники взяли участь у саміті на рівні лідерів, назвавши це ознакою довіри до Туреччини та її дипломатії.

Президент також підкреслив досягнення оборонної промисловості Туреччини, зазначивши, що Анкара входить до числа небагатьох союзників, які виробляють власні винищувачі, танки, кораблі та системи протиповітряної оборони.

Повідомляли також, що Ердоган виступив за те, щоб між союзниками по НАТО не існувало обмежень щодо співпраці оборонних індустрій, наполягаючи на участі Анкари в деяких ініціативах, які стосуються лише Європи.

Він також закликав включити Туреччину до європейських ініціатив у сфері оборони та безпеки.