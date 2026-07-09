У Польщі пару росіян засудили до в’язниці за шпигунство

Польський суд засудив до в’язниці пару росіян Ігоря Р. та Ірину Р., який звинувачували у шпигунстві на користь російських спецслужб та передачі інформації, що завдає шкоди Польщі.

Про це повідомляє RMF 24, інформує "Європейська правда".

Окружний суд у Сосновці = засудив Ігоря Р. до 7 років ув’язнення за шпигунство та відправлення посилки з бомбою, а Ірину Р. – до 3 років ув’язнення за пособництво у шпигунстві.

Ігоря та Ірину Р. затримали в липні 2024 року. З того часу вони перебувають під вартою.

Обвинувальний акт надійшов до Окружного суду в Сосновці в жовтні 2025 року. Судовий процес розпочався в січні 2026 року і з самого початку проходить за закритими дверима.

Згідно з висновками слідчих, Ігор Р. з лютого по серпень 2022 року співпрацював з ФСБ проти Польщі. Серед іншого, він збирав і передавав інформацію про російських опозиційних діячів, які перебували в Польщі, а також про осіб та установи, що надавали їм допомогу.

Ігор Р. передавав зібрані дані своїй дружині Ірині Р. на зашифрованому електронному носії з метою подальшої передачі їх ФСБ у Росії. Ірина Р. мала в Росії вжити заходів, спрямованих на передачу зашифрованих даних ФСБ.

Національна прокуратура також звинуватила Ігоря Р. у тому, що в липні 2024 року – діючи спільно з двома громадянами України та громадянином Росії – він брав участь у відправленні та дорученні отримання посилки з вибуховими речовинами, яку перевозила кур’єрська компанія.

У ній містилися вибухові пристрої та матеріали у вигляді нітрогліцерину. Посилку було виявлено на складі кур’єрської компанії у Лодзькому воєводстві.

Нещодавно у Польщі затримали двох осіб за підозрою у шпигунстві для Білорусі.

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