Трамп каже, що Іспанія проявила "велику щедрість" після його погроз

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іспанія проявила "велику щедрість" після того, як він пригрозив їй введенням торгового ембарго під час саміту НАТО.

Заяву американського президента наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Трамп після його погроз Іспанія погодилась збільшити витрати, при цьому він не уточнив, що саме має на увазі.

"Я скажу так. У мене дійсно були проблеми, і вони залишаються. Але сьогодні Іспанія повністю пішла на поступки. Я сказав йому, що припиню торговельні відносини.Вони виконали, вони задовольнили прохання про значні виплати, і якби вони цього не зробили, ми б навіть не стали з ними розмовляти", – заявив Трамп журналістам на борту літака Air Force One під час повернення до США з саміту.

Президент також не уточнив, з ким саме він розмовляв.

Трамп також додав, що "Іспанія сьогодні проявила велику щедрість, знаєте".

Раніше в середу Трамп піддав різкій критиці цю країну, пославшись на відсутність підтримки з боку у війні США та Ізраїлю проти Ірану, а також на те, що, на його думку, Іспанія не виділяє достатніх коштів на оборону.

Президент також повторив погрозу припинити торгівлю, заявивши, що "ми більше не хочемо вести жодних торговельних справ з Іспанією".

Представник іспанського уряду раніше заявив, що країна "реагує на ці зауваження спокійно і як на щось само собою зрозуміле".

Він підкреслив, що відносини між двома країнами "відмінні", зазначивши, що США мають позитивне сальдо торговельного балансу з Іспанією.

За даними ЗМІ, адміністрація США готує перелік іспанських товарів, на які може бути накладено ембарго.

Відносини між Вашингтоном та Мадридом загострилися після початку війни США проти Ірану. Як відомо, Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану.

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