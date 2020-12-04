ЄС відклав засідання Ради асоціації з Україною – ЗМІ

Євросоюз вирішив відкласти проведення Ради асоціації Україна-ЄС.

Про це повідомляє DW з посиланням на джерело в структурах ЄС, передає "Європейська правда".

Причину відтермінування співрозмовник видання пояснив у бажанні провести засідання у очному форматі, а не у форматі відеоконференції, коли обставини дозволять це зробити.

Раніше планувалося провести Раду асоціації у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу. Така зустріч у віртуальному форматі була би неформальною, адже у ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися лише фізично. І лише тоді вони можуть ухвалювати рішення.

Відеоконференція планувалася на 8 грудня.

На Раді асоціації ЄС представляє верховний представник з зовнішньої та безпекової політики, а Україну - прем'єр-міністр.

1 грудня Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС оприлюднили звіт, у якому були оцінені реформи в Україні, а також досягнення й провали в імплементації угоди про асоціацію протягом останнього року. У документі, зокрема, вказується на те, що останні рішення Конституційного суду України поставили під загрозу досягнення у боротьбі з корупцією в Україні. Утім, у Брюсселі також вказали і на позитивні здобутки у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією.