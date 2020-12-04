ЕС отложил заседание Совета ассоциации с Украиной - СМИ

Евросоюз решил отложить проведение Совета ассоциации Украина-ЕС.

Об этом сообщает DW со ссылкой на источник в структурах ЕС, передает "Европейская правда".

Причину отсрочки собеседник издания пояснил в желании провести заседание в очном формате, а не в формате видеоконференции, когда обстоятельства позволят это сделать.

Ранее планировалось провести Совет ассоциации в формате видеоконференции через пандемию коронавирус. Такая встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только физически. И только тогда они могут принимать решения.

Видеоконференция планировалась на 8 декабря.

На совете ассоциации ЕС представляет верховный представитель по внешней политике и политике безопасности, а Украину-премьер-министр.

1 декабря Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС обнародовали отчет, в котором были оценены реформы в Украине, а также достижения и провалы в имплементации соглашения об ассоциации в течение последнего года. В документе, в частности, указывается на то, что последние решения Конституционного суда Украины поставили под угрозу достижения в борьбе с коррупцией в Украине. Впрочем, в Брюсселе также указали и на положительные достижения в сфере верховенства права и борьбе с коррупцией.